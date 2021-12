Klinik in Köthen erfüllt kleine Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen

Köthen/MZ - Patienten und Mitarbeiter der Helios-Klinik in Köthen haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, Herzenswünsche zu erfüllen. Im Foyer der Klinik wurde der „Weihnachtswunschbaum“ aufgestellt und mit etwa 50 Wunschzetteln von Kindern und Jugendlichen, deren Familien finanzielle Möglichkeiten fehlen, geschmückt.

Jeder, der sich als „Wunscherfüller“ an der Aktion beteiligen möchte – ob Mitarbeiter oder Patient, kann sich einen Wunsch pflücken und ihn erfüllen. Die Geschenke haben jeweils einen Wert von ungefähr 15 Euro und sind nicht gedacht als bloßer Geldbetrag, sondern als etwas „zum Anfassen“. In diesem Jahr stehen Kopfhörer und Kuscheldecken hoch im Kurs. Bis 16. Dezember ist Zeit zum Wünsche erfüllen.

„Auch wenn wir aufgrund der Situation die Kinder und Jugendlichen nicht zu uns in die Klinik einladen können, übergeben wir die erfüllten Wünsche an die Beschenkten aus den Einrichtungen des Kinder- und Jugendhilfeverbundes der Arbeiterwohlfahrt Saalekreis in den letzten Tagen vor Weihnachten,“ sagt Klinik-Geschäftsführerin Carolin Uhl.