Der Kinder- und Jugendtreff in Wulfen ist wieder geöffnet. Mit Tom Lehmann als neuem Leiter, dessen Vater ebenfalls einen Jugendclub im Osternienburger Land leitet. Was dem 21-Jährigen besonders wichtig ist.

Kinder- und Jugendtreff in Wulfen hat wieder geöffnet - Clubleiter Tom Lehmann tritt in die Fußstapfen seiner Eltern

Wulfen/MZ. - Wenn einem jungen Menschen ein Beruf in die redensartliche Wiege gelegt wurde, dann Tom Lehmann. „Beide Eltern sind Erzieher“, erzählt er. Seine Mutter Bettina Lehmann leitete jahrelang das Freizeitzentrum in Kleinpaschleben. Sein Vater Tino Lehmann hat das Jugendfreizeitzentrum in Osternienburg gegründet und leitet es noch heute.