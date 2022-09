Kinder des Ortes erobern ihren neuen Spielplatz - Es ist der zweite in Edderitz

Edderitz/MZ - Sieben kleine Elefanten, gefolgt von kleinen Maulwürfen und Regentropfen haben den neuen Spielplatz am Thomas-Müntzer-Ring in Edderitz besucht – die Drei- bis Sechsjährigen der Tanzgruppe „Crazy Angels“ haben dort mit ihrem Auftritt am Dienstagnachmittag viele Erwachsene, Kinder und Jugendliche erfreut, statt wie eigentlich geplant in der „Freizeitoase“ zu trainieren. Alle waren um 16 Uhr auf das Grundstück gekommen, um die dort im Frühjahr errichteten Spielgeräte nun endlich offiziell in Besitz zu nehmen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.