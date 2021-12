Kfz-Zulassungsbehörde in Köthen muss kurzfristig für einen Tag schließen

Köthen/MZ - Aufgrund der Neuinstallation der Fachanwendung in der Kfz-Zulassungsbehörde in Köthen wird diese am Donnerstag, 2. Dezember, geschlossen. Bereits vereinbarte Termine der Bürgerinnen und Bürger werden laut Pressemitteilung verschoben. Am Mittwoch, 8. Dezember, hat die Zulassungsbehörde dafür zusätzlich von 8 bis 13 Uhr geöffnet

Neue Termine können unter Tel.: 03496/601591 oder online unter www.anhalt-bitterfeld.flexappoint.de/ auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vereinbart werden.