Kfz-Zulassung in Anhalt-Bitterfeld hat ab Montag neue Öffnungszeiten

Köthen/MZ - Positive Nachrichten gibt es für alle Kraftfahrer und Firmen in Anhalt-Bitterfeld. Wie Landkreissprecherin Marina Jank mitteilt, hat die Kfz-Zulassung in der Landkreisverwaltung Köthen ab Montag, 25. Oktober, neue Öffnungszeiten.

Die Bearbeitung aller Anliegen in Sachen Zulassung erfolgt dann am Montag von 8 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Die Bearbeitung kann jedoch nur am Standort Köthen erfolgen, sagt Jank. In jedem Fall ist jedoch eine vorherige Terminvereinbarung unter der Rufnummer 03496/60 15 91 nötig.

Online-Termine über die Internetseite des Landkreises können wegen der Behebung der Folgen des Hackerangriffs noch nicht gebucht werden.

In Sachen Corona meldet der Landkreis am Mittwoch 29 neue Fälle. Der Altkreis Köthen ist mit dem Südlichen Anhalt (vier), dem Osternienburger Land, Aken (je drei) und Köthen (ein Fall) beteiligt. Zwei Personen liegen auf Intensivstationen, eine davon wird beatmet.