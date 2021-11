„Keine Lehrer - dumme Schüler?“: MDR-Sendung beschäftigt sich mit Situation in Aken

Magdeburg/Aken/MZ - MDR-Reporter Stefan Bernschein wird sich am Montag, 15. November, im Verlauf des MDR-Fernseh-Talks „Fakt ist!“ zum Thema „Keine Lehrer - dumme Schüler?“ live aus der Stadt Aken melden. Nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks spricht er vor Ort mit besorgten Eltern und Schülern. Bekanntlich ist der Lehrermangel an der dortigen Sekundarschule „Am Burgtor“ besonders eklatant. Im Vorfeld der Sendung hat Bernstein zudem eine Seiteneinsteigerin im Schuldienst besucht.

„Das Schuljahr ist wieder angelaufen, vielerorts gleich mit Unterrichtsausfall. In einer Zeit, in der nach eineinhalb Jahren zwischen pandemiebedingtem Wechselunterricht und Home-Schooling eigentlich viel Lernstoff nachzuholen wäre, sitzen Schüler in Klassen ohne Lehrer oder werden nach Hause geschickt. Zwischen 500 und 1.000 Lehrerstellen sind aktuell an Sachsen-Anhalts Schulen unbesetzt.

„Nun muss die neue Landesregierung liefern, wenn sich die ohnehin dramatische Situation nicht noch weiter verschlechtern soll“

Ein Problem, das zu lösen die letzte Landesregierung bislang nicht in der Lage war. Jahrelang setzte das zuständige Ministerium auf Seiteneinsteiger, doch hier hapert es an der Ausbildung und es sind zu wenige Bewerber. Das Land rennt der Entwicklung hinterher. Lehrkräfte fehlen vor allem an den Sekundarschulen und Grundschulen, an denen viele sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche lernen“, heißt es in einer MDR-Pressemitteilung.

Und: „Nun muss die neue Landesregierung liefern, wenn sich die ohnehin dramatische Situation nicht noch weiter verschlechtern soll. Aktuell sind gut 900 Lehrerstellen ausgeschrieben. Und die neue Bildungsministerin gibt sich optimistisch, die offenen Stellen zu besetzen.“ Moderatorin Anja Heyde diskutiert in Magdeburg mit Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Dietrich Eichenberg, Vater von drei schulpflichtigen Kindern, Dirk Zorn, Bildungsforscher (Bosch-Stiftung) sowie Thekla Mayerhofer, Vorstandsvorsitzende des Grundschulverbandes Sachsen-Anhalt. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich über Facebook oder per E-Mail unter faktist@mdr.de an der Diskussion beteiligen.

Zu sehen ist der MDR-Talk am Montag ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv sowie um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD-Mediathek.