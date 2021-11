Keethner Spitzen starten mit Lumpenball in die neue Session

Schon in zwei Wochen steht der nächste Höhepunkt an.

Köthen/MZ - Während viele Karnevalvereine der Region erst am Sonnabend in die neue Session gestartet sind, haben die Keethner Spitzen schon ihre erste große Veranstaltung erfolgreich hinter sich gebracht. Beim traditionellen Lumpenball im Paschlewwer Freizeit- & Ferienhof herrschte ausgelassene Stimmung bei viel Tanz und Musik.

Der Lumpenball erlebte in diesem Jahr seine sechste Auflage - unter Hygieneregeln nach den 3-G-Bestimmungen. Das Besondere im Jahr 2021: Der Verein feierte am Tag der Sessionseröffnung im Köthener Rathaus, dem 11. November, seinen zehnten Geburtstag. Und im Zeichen dieses Jubiläums stand natürlich auch der Lumpenball. Mit kurzen Programmpunkten im Wechsel mit Tanzrunden ging es durch den Samstagabend. „Die Leute wollen tanzen“, erklärte Jana Schwertfeger, die regelmäßig bei diesem Event durch den Abend führt.

Auch die Garde der Spitzen wusste beim Lumpenball zu begeistern... (Foto: Ute Nicklisch)

Bereits in zwei Wochen stehen für die Keethner Spitzen die nächsten Höhepunkte auf dem Programm

Bereits in zwei Wochen stehen für die Keethner Spitzen die nächsten Höhepunkte auf dem Programm. Am 26. und 27. sind die Spitzen ebenfalls im Paschlewwer Freizeit- & Ferienhof Gastgeber für die Jahreshauptversammlung des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Und weil nun einmal Zehnjähriges ist, wird auch der in entsprechende Feierlichkeiten eingebaut. So startet die Jahreshauptversammlung am Freitag, 26. November, um 18 Uhr mit dem Klönsabend.

Die Hauptversammlung startet dann am Sonnabend um 9.30 Uhr. Nach vielen Diskussionsbeiträgen und Reden werden die Keethner Spitzen ihre Gäste zu einem kulturellen Stadtbummel durch Köthen einladen.

... wie auch Helene Fischers Double. (Foto: Ute Nicklisch)

Natürlich steht alles unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie

Wie auf der Internetseite des Vereins nachzulesen ist, werden die Jakobskirche mit der Fürstengruft sowie das Schloss mit dem Spiegelsaal die markantesten Anlaufpunkte sein. Eine mit Sicherheit stimmungsvolle Abendveranstaltung ab 18 Uhr rundet diese Jahreshauptversammlung ab.

Natürlich steht alles unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Alle Vereine stehen in intensivem Kontakt mit den Verantwortlichen bei den Städten und Gemeinden sowie Ordnungs- und Gesundheitsamt. Auch bleibt abzuwarten, welche Regeln die Runde mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten am Donnerstag bundesweit beschließen wird.