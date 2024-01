Die Zahl der Montagsspaziergänger in Köthen nimmt weiter ab. Wo in Spitzenzeiten einmal mehr als 1.000 Menschen demonstriert haben, sind es jetzt nur noch 65.

Kaum Resonanz beim Montagsspaziergang in Köthen: Teilnehmerzahl ist nur noch zweistellig

Die Reihen der Montagsspaziergänger haben sich in Köthen im Laufe der Zeit mächtig gelichtet.

Köthen/MZ. - Es sind nun doch schon ein paar Jahre, in denen immer am Montag in Köthen Menschen auf die Straße gehen, um ihren Unmut gegen irgendetwas auszudrücken. Zunächst waren es Hundert, dann wurden es mehrere Hundert, zu Spitzenzeiten über 1.000.