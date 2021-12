Karten-Vorverkauf für „La Cour“ im Köthener Schloss gestartet

Stephan Masur erschein als Le Comte oder in Köthen bekannt als „Monsieur“ von La Cour

Köthen/MZ - Im Schloss Köthen hat der Vorverkauf für „La Cour“ 2022 begonnen. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest haben Freunde des Varietéspektakels im Veranstaltungszentrum Gelegenheit, Karten als Weihnachtsgeschenk zu erwerben.

Köthen feiert im September 2022 das zehnjährige Jubiläum des Varietéspektakels. „Les Oiseaux“ ist das Motto der Jubiläumsshow, in der Stephan Masur als Le Comte „Monsieur“ in die wunderbare und faszinierende Welt der Vögel entführt. Atemberaubende Luftartistik, elegante Akrobatik, Tanz und Komik nehmen in insgesamt sieben Vorstellungen ab 16. September 2022 im Veranstaltungszentrum mit vielfältigen und unterhaltsamen Aspekten das Thema der Vogelwelt auf und lassen sich dabei von Natur, Kunst und Literatur inspirieren.

Karten können erworben werden in der Touristinformation im Schloss, 03496/70099260, und online unter www.schlosskoethen.de.