Von Tragehilfe für den Rettungsdienst bis zum Brand in einem Trafohaus ist alles dabei. Kurioser Einsatz an der Hochschule

Köthen/MZ. - Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Köthen haben das bislang stressigste Wochenende des neuen Jahres hinter sich. Von Sonntag 13 Uhr bis in die Nacht zum Dienstag um etwa 4 Uhr wurden sie sieben Mal alarmiert. Fünf der sieben Alarmierungen fanden zudem in den Nachtstunden statt. Für Beschäftigte in Vollzeitjobs ein zusätzliches Handicap, denn mit Regenerieren am Wochenende hat das nichts zu tun. „Das Wochenende mit sieben Einsätzen in 48 Stunden hat uns an die Leistungsgrenze gebracht. Der Personaldecke ist begrenzt und auch wir haben unter der Grippewelle zu leiden“, sagt Köthens Ortswehrleiter Yves Kluge.