Zwischenfall in Supermarkt Junge Männer beim Kopfhörer-Diebstahl ertappt: Security-Mitarbeiter bei Fluchtversuch verletzt

Ein Security-Mitarbeiter eines Supermarktes in der Langenfelder Straße in Köthen hat am Donnerstag, 19. Dezember, zwei Diebe überführt. Diese hatten sich auf der Toilette versteckt.