Jugendlicher wird an Fußgängerweg in Köthen angefahren und geht einfach weiter

Köthen/MZ - Ermittlungen zu einem besonderen Fall von Unfallflucht hat die Polizei in Köthen aufgenommen.

Nach deren Angaben war eine 54-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai am Freitag, 15. Oktober, gegen 7.30 Uhr in der Köthener Bärteichpromenade unterwegs. Sie stoppte ihr Fahrzeug am Fußgängerüberweg auf Höhe Wallstraße und vergewisserte sich, dass niemand den Überweg nutzen wollte.

Beim Anfahren kam es dann jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der die Fahrbahn betreten hatte. Dadurch sind im Bereich der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen - die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro - entstanden. Der Fußgänger, der als männliche Person im jugendlichen Alter beschrieben wird, verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Fußgängers machen kann, der wird gebeten, die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 03496/42 60 zu informieren.