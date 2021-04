Jakobskirche Köthen öffnet zum Tag des Gedenkens an die Corona-Opfer

Köthen - Die Stadt Köthen und die evangelischen Kirchengemeinden nehmen den bundesweiten Tag des Gedenkens an die Corona-Opfer zum Anlass, in die Jakobskirche einzuladen. Am Sonntag, 18. April, 15 bis 17 Uhr, ist die Kirche für ein stilles Gedenken geöffnet.

Es können - wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt - Kerzen entzündet werden. Um 17 Uhr findet eine Andacht statt, die von den Pfarrern Horst Leischner und Martin Olejnicki gestaltet wird. Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild wird Worte des Gedenkens sagen.