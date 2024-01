Von Los Angeles nach New York In vier Stunden von Küste zu Küste - Was US-Rekordpilot Willard Wesley Millikan mit Köthen verbindet

Willard Wesley Millikan geriet 1944 bei Köthen in Kriegsgefangenschaft. Zehn Jahre später fliegt er in Rekordgeschwindigkeit von Los Angeles nach New York. Eine besondere Geschichte.