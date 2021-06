In Anhalt-Bitterfeld bilden sich lange Schlange vor den Wahllokalen

Warteschlange vor dem Wahllokal in Friedersdorf

Der Vormittag des Wahlsonntags in Anhalt-Bitterfeld war in vielen Orten durch lange Warteschlangen vor den Wahllokalen gekennzeichnet. Wahrscheinlich hatten die Bürger gehofft, nach dem Prinzip „je früher desto besser“ ihrer Verantwortung nachkommen zu können.

Doch spätestens vor den Wahllokalen wurden sie in ihrem Drang ausgebremst. Weniger durch strenge Kontrollen der Einhaltung der Hygieneregeln durch die Wahlvorstände, als vielmehr durch den personellen Andrang.

„Das ist für Radegast aber normal. Erst geht es richtig heftig los, dann kommen über den Tag verteilt immer wieder Leute und nach dem Kaffeetrinken am Nachmittag wird es noch einmal mehr“, erzählt die Vorsitzende des Wahlvorstandes Ute Sander. 854 Männer und Frauen sind in Radegast wahlberechtigt, 125 haben ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. (mz)