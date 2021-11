Impfzentrum in Köthen soll wieder öffnen - Bundeswehr soll beim Impfen helfen

Das Impfzentrum in Köthen

Köthen/MZ - Das Impfzentrum in Köthen soll bis zur kommenden Woche reaktiviert werden. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt.

Zudem soll die Zahl der mobilen Impfteams erweitert werden und Angebote mit Städten, Gemeinden, Altenpflege- und Senioreneinrichtungen abgestimmt werden. Dafür wurde auch die Hilfe von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr beantragt.

Wie das Impfangebot genau aussehen soll, will die Kreisverwaltung in Kürze bekannt werden. Ziel sei es die Impfaktionen der Ärzte in Anhalt-Bitterfeld zu unterstützen.