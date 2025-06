Der Sozialplaner des Landkreises hat das Problem analysiert und dabei steigende Zahlen festgestellt. Die Rahmenbedingungen in Anhalt-Bitterfeld sind aber nicht die Ursache dafür.

Immer mehr Schüler ohne Hauptschulabschluss - Wie die Situation in Anhalt-Bitterfeld ist

Bildung in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ. - In regelmäßigen Abständen laden sich die Ausschüsse des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld Sozialplaner Paul Hesse in ihre Beratungen ein. So auch letzte Woche der Sozial-, Gesundheits- und Jobcenterausschuss, wo er eigentlich über sozialpolitische Handlungsschwerpunkte aus der Sicht der Sozialplanung reden sollte. Weil dieser Vortrag aber noch mehr Vorbereitung benötige, schwenkte Hesse auf ein Thema um, das drei Wochen vor Beginn der Schulferien nicht weniger aktuell war: Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss.