Im März wird in Köthen ein neuer Bürgermeister gewählt: Das geht nicht ohne freiwillige Helfer

Köthen/MZ - Überall, wo Wahlen anstehen, werden Helfer zur Durchführung benötigt. Das ist seit vielen Jahren so und wird sich auch nicht ändern, denn nicht alles im Leben lässt sich digitalisieren. Am 19. März steht in der Stadt Köthen die Wahl eines neuen – oder auch alten – Bürgermeisters an. Sollte kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am 2. April eine Stichwahl der beiden bestplatzierten Bewerber aus dem ersten Wahlgang.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.