Hund frisst mit Klingen präpariertes Wurststück - 36-Jährige erstattet Anzeige

Riesdorf - An der Kreisstraße 2076 zwischen Riesdorf und Cosa hat eine Hundebesitzerin am Donnerstag Wurststücke gefunden, die mit klingenähnlichen Gegenständen präpariert waren. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der Hund hatte versucht, die Wurststücke zu fressen, die Frau reagierte aber schnell. Der Hund blieb unverletzt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Die 36-Jährige war gegen 12.15 Uhr an der K 2076 spazieren gegangen. Nach dem Zwischenfall mit ihrem Hund fand sie am Straßenrand noch weitere präparierte Wurststücke. Diese lagen kurz nach dem Ortsausausgang Riesdorf in Richtung Cosa hinter einer Kurve.

Die Polizei hat die präparierten Wurststücke sichergestellt und einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieses Straftat können an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, Tel. 03496/4260, gerichtet werden.