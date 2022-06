Holzmast und Weidezaun beschädigt - Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Dornbock

Dornbock/MZ - In einem Verfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat die Köthener Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ihren Angaben zur Folge ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr der Fahrer eines derzeit noch unbekannten Fahrzeugs in der Zuchauer Straße in Dornbock aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte zunächst mit dem Holzmast eines Telekommunikationsunternehmens und dann mit einem Weidezaun sowie einer Grundstücksbegrenzung. Außerdem beschädigte er einen Fahrradständer und eine Grünfläche.

Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 2.300 Euro geschätzt.