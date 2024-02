Schaltjahr Hochzeitstag nur aller vier Jahre - 29. Februar zum Heiraten im Altkreis Köthen nicht gefragt

Am 29. Februar wollen in Köthen, im Südlichen Anhalt, in Aken und im Osternienburger Land in diesem Jahr keine Paare heiraten. Ein Schnapszahldatum ist deutlich begehrter.