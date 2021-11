Historische Nähmaschinen: Museumshof Chörau lädt zur letzten Ausstellungen in diesem Jahr

Chörau/MZ - Auch für den Museumshof in Chörau geht das Jahr 2021 allmählich dem Ende entgegen. An den nächsten beiden Sonntagen laden Torsten Winger und seine Mitstreiter letztmalig zu Veranstaltungen ein. Sowohl am 21. als auch am 28. November gibt es von 14 bis 17 Uhr im Museumshof eine Nähmaschinen-Ausstellung zu besichtigen.

Gegenwärtig arbeitet das Team um Torsten Winger am Veranstaltungskalender für das Jahr 2022, der Ende des Jahres auf der Homepage www.museumshof-choerau.de zu finden sein wird. Der Museumshof befindet sich in der Dorfstraße 6 in Chörau.