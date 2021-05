Hier erhalten Köthener Hilfe, wenn sie in Corona-Quarantäne sind

Mehrere Institutionen in Köthen bieten Personen an, die ihr Zuhause zeitweise nicht verlassen können, Einkäufe und Gassi-Runden zu übernehmen.

Köthen - Das Zuhause verlassen? Für Personen in Quarantäne nicht erlaubt. Auch nicht, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen oder um mit dem Hund spazieren zu gehen. Erledigungen wie diese müssen andere übernehmen - Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn. Übergaben sollten in jedem Fall kontaktlos passieren.

841 Personen sind aktuell (Stand: 6. Mai) in Anhalt-Bitterfeld in Quarantäne. Es sind Erkrankte, deren Kontaktpersonen und Reiserückkehrer. Wer niemanden hat, der einkaufen gehen kann, bekommt Hilfe bei verschiedenen Einrichtungen. Dazu gehören in Köthen zum Beispiel der Förderverein für Sanitätswesen, die Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob sowie das Deutsche Rote Kreuz. Der Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung hilft weiter, wenn es darum geht, dass Hunde ausgeführt oder betreut werden müssen.

Verein für Sanitätswesen

Bürgerselbsthilfe. Darauf setzt Raymond Schulz mit seinem Förderverein für Sanitätswesen seit Jahren. „Wir haben 2013 die Kontaktstelle humanitäre Hilfe gegründet“, sagt er. Damals ein Anlaufpunkt für Menschen, die vom Hochwasser betroffen waren. Heute eine zuverlässige Adresse in der Corona-Krise. „Wir sind 24 Stunden ansprechbar.“

Über die Jahre hat Raymond Schulz sich ein Netzwerk aus Helfern aufgebaut, auf die er in Krisenzeiten setzen kann. „Wir bringen Menschen zusammen, die helfen wollen, und Menschen, die Hilfe brauchen“, sagt er.

Dabei hilft ihm einerseits sein über Jahre geführtes Buch mit Kontaktdaten, andererseits das Internet. „Ich löse jedes Problem über Facebook“, merkt Raymond Schulz an, der vor einigen Jahren noch - wie er zugibt - überhaupt kein Freund solcher Netzwerke gewesen sei. Heute würde er darüber in kürzester Zeit das organisieren können, was gebraucht werde.

Das Angebot seines Fördervereins für Sanitätswesen, in Quarantäne-Zeiten wichtige Erledigungen zu übernehmen, nehmen jeden Monat rund 20 Personen in Anspruch. Im Dezember und Januar waren es besonders viele. Eine staatliche Anlaufstelle für Menschen in Notlagen hält der Vorsitzende des Vereins auch in Köthen für notwendig. Und das nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie.

Telefonisch erreichbar ist die Kontaktstelle für humanitäre Hilfe unter 03496/508999.

Evangelischen Kirchengemeinde St. Jakob

Einkäufe übernehmen würden auch die Ehrenamtlichen der Evangelischen Kirchengemeinde St. Jakob in Köthen. „Wir kümmern uns selbstverständlich“, sagt Pfarrer Horst Leischner. Bislang habe jedoch noch niemand das Angebot angenommen.

Telefonisch erreichbar ist die Evangelische Kirchengemeinde St. Jakob unter 03496/214157.

Deutsches Rotes Kreuz

Grundnahrungsmittel eingekauft haben Ehrenamtliche des Deutschen Roten Kreuzes in Köthen schon für eine Familie in Quarantäne. Dass weitere Anliegen wie Gassi-Runden an die Helfer herangetragen worden seien, ist Ehrenamtskoordinatorin Gabi Reuter-Gappa nicht bekannt. Sie schließt jedoch nicht aus, dass auch das denkbar wäre. „Wir gucken immer, was wir möglich machen können“, sagt sie.

Telefonisch erreichbar ist das Deutsche Rote Kreuz unter 03496/405050.

Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung

Der bessere Ansprechpartner in solchen Fällen ist jedoch der Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung, der das Tierheim in Köthen betreibt. „Wir hatten diesen Fall noch nicht“, sagt dessen Vorsitzende Regina Minasch-Elze. „Die meisten haben jemanden im Umfeld, der sich kümmern kann. Wenn das an uns herangetragen werden würde, würden wir natürlich helfen.“

In anderen Notfällen, wenn etwa Tierhalter ins Krankenhaus mussten, haben Ehrenamtliche des Tierschutzvereins schon Katzen und Hunde betreut. Da werde, sagt Regina Minasch-Elze, immer von Fall zu Fall unterschieden, was der bessere Weg für das Tier sei: Es in seinem gewohnten Zuhause zu versorgen oder es ins Tierheim zu holen und dort so lange zu betreuen bis der Tierhalter zurück sei.

Telefonisch erreichbar ist der Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung unter 03496/7003218.