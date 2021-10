Heizkörper von der Wand gefallen: Heißer Wasserstrahl strömt in Musikschule Köthen

Köthen/MZ/SGR - Zu einer Havarie in der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in Köthen sind Feuerwehrleute am Dienstagabend ausgerückt. In einem Aufenthaltsraum war ein Heizkörper von der Wand gefallen und hatte dabei die Leitung mitgerissen. Mit hohem Druck schoss der heiße Wasserstrahl zur Decke, wodurch der Brandmelder ausgelöst wurde.

„Circa 200 Liter heißes Wasser sind ausgelaufen“, schätzt Einsatzleiter Yves Kluge. Die Feuerwehrleute sorgten dafür, dass die Heizung wieder dicht ist, und halfen dabei, das Wasser aufzuwischen. Ein Einsatz, den Musikschulleiter Andreas Hardelt ihnen hoch anrechnet. Er weiß, dass das eigentlich nicht Aufgabe der Feuerwehr ist. „Dadurch wurde der Schaden so gering wie möglich gehalten“, sagt er dankbar. Mit einem Nass-Sauger, den Andreas Hardelt von Zuhause geholt hatte, wurde der Fußboden gereinigt.

Am Mittwochmorgen konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Rechtzeitig zum Bach-Wettbewerb für junge Pianisten, der wenige Stunden später im Hofkapellensaal der Musikschule eröffnet wurde.