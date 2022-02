Hausdurchsuchungen in Aken: Polizei findet Drogen im Wert von 5.000 Euro

Aken/MZ - Der Polizei in Anhalt-Bitterfeld ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen: Bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Aken sind am Dienstag bei zwei 25- und 19-Jährigen Drogen im Wert von 5.000 Euro gefunden worden.

Bei der Vollstreckung richterlicher Beschlüsse haben die Beamten bei den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Männern über 400 Gramm Haschisch, Cannabis und Amphetamine gefunden. Außerdem wurden weitere Utensilien sichergestellt, die laut Polizei dem Handeltreiben von Betäubungsmitteln zuzuschreiben sind.

Einer der Beschuldigten war zwischenzeitlich festgenommen worden, befindet sich aber wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen gegen die beiden Beschuldigten dauern weiter an.