Wandertouren Große Resonanz auf Harz-Wanderkarten: Svenja Korn aus Aken arbeitet an nächstem Kartenset und einem Event

Die erste Auflage der Harz-Wanderkarten, die Svenja Korn aus Aken herausgebracht hat, ist bereits ausverkauft. Sie arbeitet jetzt am Thüringer Wald und plant ein Wander-Event am Blauen See im Harz.