Handwerker in Not: Baumaterialien wie Holz oder Metallprofile sind knapp und werden immer teurer

Was bedeutet das für Köthener Handwerker, wo liegen die Ursachen?

Christian Helmecke leitet den Köthener Raiffeisenmarkt. In diesen Regalen liegen nnormalerweise stapelweise OSB-Platten. Doch die sind heiß begehrt.

Köthen - Gähnende Leere in den Regalen: Dieses Bild bot sich in den vergangenen Tagen wohl so manchem Heimwerker, der Baustoffe kaufen wollte. Ob OSB-Platten, Gipskarton oder KG-Rohre - viele Materialien sind gerade kaum zu bekommen. Und wenn doch, dann zu viel höheren Preisen als noch vor einigen Monaten.