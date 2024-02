Nur leichtes Minus im Jahr 2024 Große Last fällt vom Osternienburger Land - Haushalt erstmalig ohne Konsolidierungskonzept

Das Osternienburger Land kommt erstmals ohne Haushaltskonsolidierungskonzept aus. Größere Investitionen im Brandschutz stehen an, eine fällt jedoch weg. Was sich die Kommune leisten kann und will.