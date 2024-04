Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gröbzig/MZ. - So richtig zu allen durchgedrungen ist die Neuerung noch nicht. Die Lange Straße in Gröbzig ist seit Ende Februar Einbahnstraße. Man kann in Richtung Markt fahren, aber vom Markt aus nicht mehr bergab – offiziell. Inoffiziell hat der ein oder andere wohl noch Probleme, sich daran zu gewöhnen. Jedenfalls kommen der Reporterin bei ihren Besuchen in der Gegend gleich mehrere Autos entgegen, die die Einbahnstraße falsch herum fahren.