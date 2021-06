Gewinner der Landtagswahl in Anhalt-Bitterfeld vom Kreiswahlausschuss bestätigt

Zwei Wahlurnen am Wahltag in Anhalt-Bitterfeld.

Köthen - Der Kreiswahlausschuss hat am Donnerstagabend die Ergebnisse der Landtagswahl in den hiesigen Wahlkreisen 22, 23 und 28 festgestellt. Demnach haben die CDU-Kandidaten Olaf Feuerborn, Dietmar Krause und Lars-Jörn Zimmer die Direktmandate gewonnen. „Im Vergleich zum vorläufigen Endergebnis gab es in allen drei Wahlkreisen nur marginale Änderungen“, teilte Kreiswahlleiter Bernhard Böddeker mit.

Im Wahlkreis 22 - Köthen haben von den 29.415 Wahlberechtigten 7.016 per Wahlschein und 6.996 per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 59,60 Prozent. Für Feuerborn stimmten 10.794 Wähler, das sind 37,4 Prozent. Bei den Parteien holte die CDU 38,5 Prozent, die AfD 24,2, Die Linke 12,8, die SPD 6,2, die FDP 5,8, die Grünen 3,5 und die Freien Wähler 2,7 Prozent.

Im Wahlkreis 28 - Bitterfeld-Wolfen haben von 29.535 Berechtigten 9.117 im Wahllokal und 9.098 per Briefwahl votiert. Zimmer kam auf 10.210 Stimmen, das sind 35,3 Prozent. Die CDU gewann 38,9 Prozent, die AfD 24,6, Die Linke 9,8, die SPD 7,1, die FDP 5,54 die Grünen 3,8, die Freien Wähler 3,6 Prozent.

Im Wahlkreis 23 - Zerbst holte Krause 8.780 Stimmen, das sind 36,5 Prozent. (mz)