Gas und Bremse verwechselt - BMW-Fahrer prallt gegen geparkten Ford

Köthen/MZ - Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 24. August, gegen 16.10 Uhr in Köthen ereignet. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Pkw BMW die Uhlandstraße mit der Absicht, nach rechts in die Hohenköthener Straße, Richtung Trautmannstraße, abzubiegen.

Aufgrund von Gegenverkehr musste sie ihren Pkw abbremsen. Dabei verwechselte sie laut Polizeiangaben wohl das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf einen in der Hohenköthener Straße parkenden Pkw Ford auf. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.