Köthener Bachfesttage Für Konzert am Freitag - 200 Kinder proben in Köthen für Projekt „Sing Bach!“

Mit der Gesangspädagogin Friedhilde Trüün studieren rund 200 Kinder beim Projekt „Sing Bach!“ zwölf Lieder ein. Am Freitag steht ihr Konzert in der Jakobskirche in Köthen an.