Vor etwa einem Jahr ist der Kneipppark mit Wassertretbecken, Wasserlauf, Kräuterinsel und Fahrradstation direkt neben dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ in Aken eröffnet worden.

Fröhliches Ankneippen in Aken - Wasser- und Gesundheitspark wird offiziell eröffnet

Start in die zweite „Saison“

Aken/MZ. - „Ich wünsche frohes Ankneippen“, begrüßte Nadine Meyer am Morgen des Ostersamstags die Gäste zur Eröffnung des Akener Kneipp-Wasser- und Gesundheitsparks. Und schon zog die Vorsitzende des Kneippvereins „Aktiv & gesund“ Schuhe und Strümpfe aus und stolzierte im Storchengang durch das acht Grad kalte Wasser – gefolgt von einigen Mitstreitern. Im wadenhohen Wasser tretend sollen Kreislauf und Durchblutung angeregt werden. „Anfangs war es sehr kalt, aber jetzt ist es ein angenehmes Gefühl“, schwärmt sie nach ihrem ersten Kneippbad in diesem Jahr.

Vor etwa einem Jahr ist der Kneipppark mit Wassertretbecken, Wasserlauf, Kräuterinsel und Fahrradstation direkt neben dem Ausflugslokal „Naumanns Schuppen“ eröffnet worden. Seitdem erfreue sich die Anlage großer Beliebtheit, weiß Vereinsmitglied Bodo Pfeiffenbring vom Akener Bauamt zu berichten. Er ist dafür zuständig, dass das Becken jeden Morgen vom Bauhof kontrolliert und gereinigt wird. Zudem werde das Becken regelmäßig und automatisch mit frischem und kühlem Nachschub versorgt. Täglich von 10 bis 18 Uhr ist die Anlage für Besucher geöffnet.

Kneippverein „Aktiv & gesund“ in Aken ist von 10 auf 25 Mitglieder gewachsen

Zudem bietet der Verein verschiedene Aktionstage am Becken mit Sportkursen, wie Yoga, oder Heilpflanzenkunde an. Auch in Zusammenarbeit mit Kitas, Hort und Schule oder beim Akener Stadtfest informieren die Vereinsmitglieder über die Gesundheitslehren nach Sebastian Kneipp. Oder man trifft sich zum Stammtisch im Haus der Vereine. Anfänglich mit nur zehn Mitgliedern ist der eher junge Verein bereits auf 25 Mitglieder gewachsen und freut sich auch über weitere neue Mitglieder.

Am Samstagvormittag lud zudem Akens Gästeführer Bodo Borrmann im Anschluss an die Eröffnung des Kneippparks zu einer geführten Radtour mit Ziel zur gegenüberliegenden Elbseite nach Steckby ein. Das milde und sonnige Frühlingswetter lockte offensichtlich zahlreiche Teilnehmer zu dieser gemeinsamen Radtour an.