Freigabetermin steht: Ab wann nun auf der Prosigker Kreisstraße in Köthen der Verkehr fließen soll

Der Bahnübergang auf der Prosigker Kreisstraße in Köthen ist gesperrt.

Köthen/MZ. - Die seit Juni 2020 gesperrte Einmündung der Straße Am Holländer Weg auf die Prosigker Kreisstraße werde „voraussichtlich in der 19. Kalenderwoche“ für den Verkehr freigegeben. Das hat Oliver Grafe, der Leiter des Regionalbereichs Ost der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), am Donnerstag auf MZ-Anfrage mitgeteilt.