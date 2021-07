Freies Impfen mit allen vier Präparaten in Köthen und Wolfen

Köthen/MZ - Der Landkreis setzt in Sachen Corona-Impfung auf Tempo. „Ab sofort gibt es in den Impfzentren in Köthen und Wolfen Termine ohne Anmeldung“, sagt Landkreissprecherin Marina Jank. Von Montag bis Freitag wird in beiden Zentren jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geimpft. Ausschließlich in Wolfen gibt es noch eine zusätzliche Öffnungszeit am Sonnabend von 8 bis 16 Uhr.

Auch in den letzten Wochen gab es in Köthen wie Wolfen freies Impfen

Neu ist, dass sich die Bürger den Impfstoff aussuchen können. „Zur Verfügung stehen die Präparate aller in Deutschland zugelassenen Hersteller, also von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna sowie Johnson & Johnson. Es wird geimpft, solange der Vorrat reicht“, erklärt Jank. Die Impfwilligen müssen alle über 16 Jahre alt sein. Und jeder Interessent hat die Möglichkeit, aus den vier verschiedenen Impfstoffen auszuwählen. „Auch hier gilt: Solange der Vorrat reicht“, so Sprecherin Jank.

Auch in den letzten Wochen gab es in Köthen wie Wolfen freies Impfen. Die Resonanz hielt sich laut Landkreis aber in Grenzen. In Köthen wurden im Durchschnitt 60 Personen pro Tag geimpft, in Wolfen nur 20 bis 30. „Wenn wir die Kinder abziehen, die Impfverweigerer und alle, die bereits ihre Erstimpfung haben, dann bleiben nicht mehr so viele Menschen übrig. Das muss man alles im Verhältnis sehen“, sagte Kreissprecher Udo Pawelczyk.

Keine neuen Corona-Infektionen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld über das Wochenende

Laut seiner Aussage hat es über das Wochenende auch keine neuen Corona-Infektionen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gegeben. „Was die Pandemie angeht, sind die Informationen an den Landkreis gesichert. Auch die Nachverfolgung ist nicht von der Cyber-Attacke betroffen“, so Pawelczyk.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiter bei null liegt, meldet das Land Sachsen-Anhalt über das Wochenende neun neue Infektionsfälle und eine Inzidenz von 1,4. Vier Neuinfektionen wurden in Magdeburg registriert, drei in Halle, je eine in den Landkreisen Harz und Stendal.