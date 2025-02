Eine Frau ist durch eine Verpuffung in einem Kamin in Quellendorf schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Quellendorf. - In einem Kamin im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Quellendorf (Südliches Anhalt) ist es am Dienstag gegen 15.30 Uhr zu einer Verpuffung gekommen.

Die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Bei der Verpuffung sei die 35 Jahre alte Bewohnerin schwer verletzt worden, so die Polizei. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Den Angaben nach griffen die Flammen nicht auf den Innenraum über.

Am Kamin selbst entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 21 Kameraden vor Ort im Einsatz, heißt es weiter.