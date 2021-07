Gemeinde hat 25.000 Euro für die Tanzfläche in Drosa zusammen.

Drosa/MZ/SGR - Finanziell steht der Erneuerung der Tanzfläche in Drosa nichts mehr im Weg. Nach ISM Solar unterstützt auch UKA Meißen das Vorhaben. „Mit beiden Summen können wir das Projekt angehen“, sagt Stefan Hemmerling, Bürgermeister des Osternienburger Landes.

Die Tanzfläche am Naherholungszentrum ist Mittelpunkt des Dorflebens. So wirklich zum Tanzen geeignet ist der Platz jedoch nicht mehr. Die Fliesen sind an mehreren Stellen brüchig und werden zu einer Stolpergefahr. Über Jahre konnte nur geflickt werden.

Die Firma ISM Solar, die in Drosa einen Solarpark errichtet hat, unterstützt das Projekt mit 20.000 Euro. Um die Tanzfläche zu erneuern, reicht das jedoch nicht. Deshalb gibt nun auch UKA Meißen - das Unternehmen betreibt mehrere Windenergieanlagen nahe Drosa - etwas dazu. Der Gemeinderat hat dem Sponsoring von 5.000 Euro bei einer Enthaltung mehrheitlich zugestimmt.