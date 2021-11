Köthen/MZ - Der Alarmton einer Tiefkühltruhe hat einen Einsatz der Feuerwehr in Köthen ausgelöst. Rund 30 Kameraden rückten an. In der Wohnung in der Neustädter Straße stellte sich am Donnerstag heraus, dass nicht ein Rauchmelder die Ursache war, wie vermutet worden war, sondern eine Tiefkühltruhe. In der Straße hatte es am Montag einen folgenschweren Dachstuhlbrand gegeben.