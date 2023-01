Feuerwehr lässt eine mit 600 Strohballen gefüllte Halle in Piethen kontrolliert abbrennen

Gegen 5.45 Uhr wurden am Sonntagmorgen die Feuerwehren der Stadt Südliches Anhalt alarmiert, weil in der Ortschaft Piethen eine Lagerhalle in Flammen stand.

In Piethen brennt am Sonntag ein großes Strohlager.

Piethen - In Piethen, einer Ortschaft in der Stadt Südliches Anhalt, ist am Sonntag eine Lagerhalle mit Heu und Stroh abgebrannt. Um 5.45 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Südliches Anhalt alarmiert, um das Feuer in der Köthener Landstraße zu bekämpfen.