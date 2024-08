In der Nacht zu Sonnabend brannten in Köthen mehrere Müllcontainer und ein Sperrmüllhaufen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Köthen/MZ. - Es muss eine sehr unruhige Nacht für die Anwohner gewesen sein: Am Wochenende hat es im Ferdinand-Lassalle-Ring in Köthen binnen kurzer Zeit drei Mal gebrannt. Die Feuer wurden in der Nacht zu Sonnabend gemeldet und zwar gegen 21.30 Uhr, 1.30 Uhr und 3 Uhr. Die Brände seien „augenscheinlich gelegt worden“, informiert die Köthener Polizei am vergangenen Wochende.