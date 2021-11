Feuer am Neustädter Platz in Köthen - Flammen schlag meterhoch aus Dachgeschosswohnung

Köthen/MZ - Am Neustädter Platz in Köthen ist am Montag ein Großbrand ausgebrochen. In einem Mehrfamilienhaus stand gegen 14 Uhr das Dachgeschlossen lichterloh in Flammen, diesen schlugen mehrere Meter hoch.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort, die Polizei hat die Straße abgesperrt. Die Feuerwehr versuchen, ein Übergreifen das Feuers auf Nachbarhäuser zu verhindern. Über Verletzte gibt es noch keine Angaben.