FCM-Fans aus Köthen bedrohen Anhänger aus Karlsruhe - KSC-Trikot wird gestohlen

Die Fans des 1. FC Magdeburg können so schön feiern. Doch wenn sie nach dem Spiel Anhänger des Gegners treffen?

Dessau-Rosslau/Köthen - Der 1. FC Magdeburg jubelte vor 22.734 Zuschauern. 2:0 hatten die Magdeburger Fußballer am 7. April 2018 ihr Heimspiel gegen den Karlsruher SC gewonnen, der Aufstieg in die zweite Liga war damit fast perfekt.

Mehr als zwei Jahre später gab es jetzt vor dem Landgericht Dessau-Roßlau ein juristisches Nachspiel der Begegnung. Auf der Heimreise sollen zwei Köthener FCM-Fans zwei Anhänger des KSC genötigt haben, ihre KSC-Shirts auszuziehen, einer der Angeklagten soll zudem beim Aussteigen eines der Trikots gestohlen haben.

KSC-Fans wollten mit dem Zug nach Hause fahren

Nach dem Spiel, erinnert sich einer der KSC-Anhänger, sei die Stimmung entspannt gewesen. Auf Kameraaufzeichnungen sieht man die beiden im Zug sitzen, Männer in FCM-Shirts laufen durch den Zug, beachten beide nicht. Bis einer von denen Halt macht - und ein Gespräch beginnt.

„Ich habe“, sagt jener Mann vor Gericht, „die beiden Herrschaften angesprochen.“ Er habe ihnen klarmachen wollen, dass man so etwas nicht gerne sehe, wenn Leute im Trikot des Gegners im Zug säßen. „Ich habe schließlich eine gewisse Fürsorgepflicht.“ Man sieht im Video, wie sich die Fans des Karlsruher SC Jacken überziehen. Damit ist die Diskussion beendet.

Wenig später taucht der fürsorgliche FCM-Mann erneut auf, dieses Mal in Begleitung von anderen. Er setzt sich, redet wieder. Denn: „Die Herrschaften saßen immer noch sehr offenherzig da.“ Kurze Zeit später zeigt das Video, wie beide Karlsruhe-Anhänger ihre Shirts ausziehen und neutrale Kleidung überstreifen.

War das alles nur ein freundlich gemeinter Rat. Eine mitreisende Studentin hatte nicht den Eindruck. „Ich fand den Ton aufdringlich, bestimmend, ein bisschen bedrohlich.“ Man habe die Karlsruher Fans „bedrängt“ und „bequatscht“. Und auch die beiden finden die Köthener Ratschläge keineswegs nur angenehm. „Es gab keine konkrete Drohung, aber wenn drei Leute dahinterstehen, ist das nicht gerade beruhigend“, sagt einer der Zeugen.

Glastür wird blockiert - Angeblich, um eine Rangelei zu verhindern

Als der Zug in Köthen einläuft, drängten etliche FCM-Fans an den Karlsruhern vorbei durch den Gang. Zwei von ihnen - einer bereits rechtskräftig verurteilt - lassen deren Trikots mitgehen, und als einer der Bestohlenen aufsteht, stößt ihn der frühere Ratgeber zurück. Als der dennoch folgt, blockiert er die Glastür im Gang mit dem Fuß. Er habe, so seine Einlassung, eine Rangelei verhindern wollen.

Das Landgericht Dessau sah wie schon die Vorinstanz den Tatbestand der Nötigung und des Diebstahls als erwiesen. Es verurteilte die nicht vorbestraften Angeklagten zu 30 Tagessätzen á 40 Euro (1.200 Euro) beziehungsweise einer Geldauflage von 400 Euro.