„FCM“ an Bushaltestelle und Stromkasten: Unbekannte besprühen mehrere Bauwerke mit Fußball-Kürzeln

Libehna/MZ/DHO. - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte verschiedene Bauwerke in der Ortschaft Libehna beschmiert. Getroffen hat es unter anderem die Bushaltestelle im Ortsteil Locherau und ein Stromhäuschen in Libehna selbst.

Die Graffiti gehen offenbar auf das Konto von Fans des 1. FC Magdeburg, dessen Kürzel sie auf die Wände sprühten, zum Teil mit dem Zusatz „Hools“ oder „Ultras“ an anderer Stelle. Um die Entfernung werde man sich in der Ortschaft wohl selbst kümmern müsse, sagte Ortsbürgermeister Matthias Schütz.