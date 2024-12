Nur an drei Tagen im Jahr dürfen Geschäfte Raketen und Knaller verkaufen. Der Andrang ist auch in Köthen groß, der Umsatz hoch. Worauf die Kunden dieses Jahr besonderen Wert legen.

Köthen/MZ. - In allen Farben und Formen schmücken sie den Nachthimmel. Bunte Silvesterraketen gehören für viele Menschen zum Anfang des neuen Jahres einfach dazu. Auch dieses Jahr sind die Geschäfte mit reichlich Feuerwerk ausgestattet und erwarten einen hohen Umsatz. Am Samstag startete der Verkauf, in vielen Geschäften können noch bis Dienstagnachmittag Raketen, Knaller und Batterien gekauft werden.