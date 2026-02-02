Erst in der vergangenen Woche hatte RTL die "Stefan Raab Show" auf den Late-Night-Sendeplatz verlegt. Und das bleibt wohl auch so: Nach dem Ende des Dschungelcamps zeigt der Sender zur Primetime Folgen der "Stern TV Reportage" mit der Köthener Familie Ritter.

Entertainer Stefan Raab hat den Sendeplatz seiner Show bei RTL verloren. Nach einer schwachen Quote wechselt die Sendung in die Late-Night und wird durch neue Folgen von Familie Ritter aus Köthen ersetzt.

Köthen. - Der Wechsel der "Stefan Raab Show" auf den Sendeplatz am späten Abend bleibt auch nach dem Ende der aktuellen Staffel des Dschungelcamps vorerst bestehen. So hat RTL kurzfristige Änderungen für das Programm am Mittwochabend angekündigt. In den kommenden Wochen, ab 11. Februar, will der Sender zur Primetime um 20.15 Uhr auf die Köthener Familie Ritter setzen.

Neue Folgen von Familie Ritter sollen für bessere Quote sorgen

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sollen auf Raabs früherem Sendeplatz mehrere Ausgaben der "Stern TV Reportage" laufen. Diese begleitet die Köthener Skandal-Familie bereits seit rund 30 Jahren. Laut dem DWDL-Bericht soll es nun auch neue Folgen geben.

Lesen Sie auch: Neue "Stern TV"-Doku: So lebt Familie Ritter heute - Gewalt, TikTok und neue Skandale

Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte RTL bereits eine „Stern TV Reportage“ über die Ritters ausgestrahlt und damit in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von mehr als zehn Prozent erzielt. Bei Vox kamen verschiedene Ritter-Specials im vergangenen Jahr sogar auf bis zu 14,0 Prozent Marktanteil.

Auch interessant: Junge Mitglieder der TV-Familie Ritter in Gera zu Haft verurteilt: "Schädel hätte bersten können"

Im Zuge der Programmänderungen wird zugleich die Sendezeit des "Stern TV"-Magazins mit Steffen Hallaschka erneut angepasst. Nachdem die Live-Sendung zuletzt im Anschluss an die „Stefan Raab Show“ bereits um 21.30 Uhr begonnen hatte, kehrt sie ab dem 11. Februar wieder auf ihren traditionellen Sendeplatz zurück und läuft mittwochs um 22.15 Uhr.

Nach Testversuch von RTL: "Stefan Raab Show" wechselt in die Late-Night

RTL hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass die "Stefan Raab Show" nicht mehr mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, sondern donnerstags um 23.15 Uhr. Zum Auftakt am 12. Februar beginnt die Sendung sogar eine halbe Stunde früher. Zusätzlich ist eine weitere Ausgabe geplant, die dienstags ab 22 Uhr exklusiv bei RTL+ abrufbar sein soll.

Auch interessant: „Mach was draus!“: Stefan Raab im Dschungel-Windschatten

Mit dem Schritt reagiert der Sender auf die zuletzt schwachen Quoten der wöchentlichen Raab-Show. Aktuell testet RTL das Format im Windschatten des Dschungelcamps bereits an drei Abenden pro Woche zu später Stunde. Dabei erzielte Raabs „halbe Stunde nach der Stunde danach“ zuletzt Marktanteile von bis zu 19,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.