Köthen/MZ. - In einem Garagenkomplex in der Heinrich-Heine-Straße in Köthen ist am Dienstagnachmittag, 1. Oktober, ein Fahrzeugwrack ausgebrannt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 16 Uhr über den Brand informiert worden. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeugwrack schon voll in Flammen. Es brannte trotz zeitnah eingeleiteter Löschmaßnahmen vollständig aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem eine sich in unmittelbarer Nähe befindliche Garage in Mitleidenschaft gezogen.

Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.