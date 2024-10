In Köthen hat ein Mann eine 45 Jahre alte Frau belästigt. Die Polizei sucht nach dem Täter anhand einer Beschreibung.

Frau in Köthen sexuell belästigt: So sieht der Täter aus (Beschreibung im Text)

Die Polizei in Köthen ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten.

Köthen. - In Köthen ist eine 45 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Parkanlage "Fasanerie" sexuell belästigt worden.

Laut Polizei war die Frau zu Fuß unterwegs, als ihr mittig in dem Park ein Mann entgegenkam und sie mit exhibitionistischer Handlungen belästigte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

blasser Teint

schlank, leichter Bauchansatz

kurze glatte schwarze Haare

schwarzer Oberlippenbart

schwarze Jeans

schwarze Turnschuhe

schwarze Stoffjacke

weinrotes Oberteil

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.