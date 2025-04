In der Köthener Bärteichpromenade wollte ein Betrunkener am Donnerstag einen Rettungssanitäter attackieren. Verletzt wurde niemand.

Eskalation bei Hilfseinsatz: Betrunkener beschädigt Rettungswagen und will Sanitäter attackieren

Vorfall in Köthen

Die Situation am Rettungswagen eskalierte in Köthen.

Köthen/MZ. - In der Köthener Bärteichpromenade wollte ein Betrunkener am Donnerstag einen Rettungssanitäter attackieren. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Die Besatzung eines Krankenwagens war gegen 16 Uhr gerufen worden, da ein Mann über gesundheitliche Probleme klagte. Der mit über zwei Promille stark alkoholisierte 51-Jährige reagierte allerdings bei dem Hilfseinsatz zunehmend aggressiver und schlug beim Verlassen des Fahrzeugs mit der Faust gegen den Wagen, sodass dieser beschädigt wurde. Damit jedoch noch nicht genug: Nach Angaben der Polizei ging der Mann dann noch bedrohlich auf einen der Sanitäter zu. Schlimmeres konnte durch das Einschreiten seiner Kollegin verhindert werden, die den Mann zurückstieß. Verletzt wurde niemand.

Gegen den 51-Jährige wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.