Ertappter Ladendieb stößt in Akener Supermarkt Detektiv zur Seite und flüchtet

Aken - Bei einem räuberischen Diebstahl in einem Akener Supermarkt ist am Montag ein Ladendetektiv leicht verletzt worden.

Polizeibeamte waren am Montag kurz nach 18 Uhr in einen Supermarkt in der Gartenstraße gerufen worden. Dort hatte der Ladendetektiv beobachtet, wie ein Mann mehrere Waren an sich nahm und - ohne diese zu bezahlen - den Kassenbereich verlassen wollte.

Der 53-jährige Detektiv stellte sich dem Unbekannten in den Weg und sprach ihn an. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Täter dem Detektiv einen Stoß versetzte und den Markt fluchtartig in unbekannte Richtung verließ.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Aufgreifen des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Detektiv zog sich leichte Verletzungen an beiden Händen zu.