Erster Test am Samstag: Können Artisten zum längeren Verweilen in der Köthener Innenstadt beitragen?

Köthen/MZ - Mit seinem Projekt „Verweildauer“ will Immobilienmakler Mathias Blum in Köthen die Innenstadt beleben. Er sucht Straßenkünstler, die Passanten zum Verweilen einladen. Diesen Samstag treten die ersten auf. Anfang des Monats hatte er einen Aufruf gestartet. MZ-Redakteurin Stefanie Greiner hat nachgefragt, wie die Resonanz ist.

Wie kommt Ihr Aufruf an?

Ich habe sehr viel positives Feedback erhalten - persönlich, aber insbesondere auch über die sozialen Kanäle. Die Leute finden die Idee und den Ansatz prima. Hoffentlich finden sich auch kontinuierlich Künstler.

Mathias Blum (Foto: Greiner)

Mit welchen Künstlern startet die Aktion?

Am Samstag, 28. August, von 11 bis 12 Uhr präsentiert der Kinder und Jugendcircus Rambazotti vor unserem Kundencenter in der Schalaunischen Straße 16 eine Straßenshow, Akrobatik, Jonglieren, Stelzenlauf etc.

Gibt es noch weitere Interessenten?

Eine weitere feste Zusage habe ich bereits und da freue ich mich sehr, da es auch mal etwas komplett anderes ist, als die üblichen Straßenkünstler. Hier sind wir gerade dabei, einen geeigneten Termin zu finden sowie die dazugehörigen Bedingungen zu schaffen. Ein weiterer Kontakt ist nicht abgeneigt, hier steht in den kommenden Tagen ein persönliches Gespräch an.